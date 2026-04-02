Sud-Manche : près de 1,2 kg de stupéfiants saisis, deux hommes écroués après une opération de gendarmerie

Lors des perquisitions, les gendarmes ont découvert 934 grammes de cannabis, 248 grammes de MDMA, 32 grammes d'herbe de cannabis - Illustration
La découverte d’un paquet abandonné dans un champ a mis les gendarmes sur une piste rapidement exploitée dans le sud-Manche. Le 25 mars 2026, un promeneur signale aux militaires de la compagnie d’Avranches la présence d’un colis suspect. À l’intérieur, les enquêteurs retrouvent du matériel de conditionnement présenté comme typiquement utilisé pour la revente de stupéfiants.
Les investigations permettent ensuite d’identifier un homme domicilié à proximité, déjà connu pour des faits similaires. Cinq jours plus tard, le 30 mars, une opération coordonnée est menée à Saint-Aubin-de-Terregatte par les militaires de la brigade territoriale autonome d’Avranches, de la COB de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et de la COB de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Les investigations permettent ensuite d’identifier un homme domicilié à proximité, déjà connu pour des faits similaires. Cinq jours plus tard, le 30 mars, une opération coordonnée est menée à Saint-Aubin-de-Terregatte par les militaires de la brigade territoriale autonome d’Avranches, de la COB de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et de la COB de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Plus d’un kilo de drogue et des centaines d’emballages saisis
Lors des perquisitions, les gendarmes mettent la main sur 934 grammes de cannabis, 248 grammes de MDMA, 32 grammes d’herbe de cannabis ainsi qu’environ 400 boîtes et sachets servant au conditionnement.
Un second suspect est interpellé le 31 mars à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Les deux hommes ont été présentés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Coutances le 1er avril 2026.
À l’issue de l’audience, ils ont été condamnés à des peines d’un an et de deux ans d’emprisonnement ferme, assorties d’un mandat de dépôt. Ils ont été incarcérés dans la foulée.
Un second suspect est interpellé le 31 mars à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Les deux hommes ont été présentés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Coutances le 1er avril 2026.
À l’issue de l’audience, ils ont été condamnés à des peines d’un an et de deux ans d’emprisonnement ferme, assorties d’un mandat de dépôt. Ils ont été incarcérés dans la foulée.
INFO+
Ce que retiennent les gendarmes
L’affaire met en avant, selon la gendarmerie, « l’efficacité de la vigilance citoyenne et la réactivité des unités engagées sur le terrain ». Le signalement initial d’un simple promeneur a en effet permis de déclencher une enquête aboutissant à deux interpellations et à une importante saisie.
Ce que retiennent les gendarmes
L’affaire met en avant, selon la gendarmerie, « l’efficacité de la vigilance citoyenne et la réactivité des unités engagées sur le terrain ». Le signalement initial d’un simple promeneur a en effet permis de déclencher une enquête aboutissant à deux interpellations et à une importante saisie.