Sud-Manche : près de 1,2 kg de stupéfiants saisis, deux hommes écroués après une opération de gendarmerie

La découverte d’un paquet abandonné dans un champ a mis les gendarmes sur une piste rapidement exploitée dans le sud-Manche. Le 25 mars 2026, un promeneur signale aux militaires de la compagnie d’Avranches la présence d’un colis suspect. À l’intérieur, les enquêteurs retrouvent du matériel de conditionnement présenté comme typiquement utilisé pour la revente de stupéfiants.



Les investigations permettent ensuite d’identifier un homme domicilié à proximité, déjà connu pour des faits similaires. Cinq jours plus tard, le 30 mars, une opération coordonnée est menée à Saint-Aubin-de-Terregatte par les militaires de la brigade territoriale autonome d’Avranches, de la COB de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et de la COB de Saint-Hilaire-du-Harcouët.