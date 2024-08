Son permis annulé, il fait demi-tour à la vue d'un barrage de police à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Les policiers ont eu le temps de relever le numéro de sa plaque d'immatriculation, puis se sont lancés à sa poursuite, avertisseur sonore et gyrophare en action. Le fuyard, pied au plancher, s'est finalement arrêté soudainement au milieu de la rue René-Lecène et s'est enfui à pied. Il a été rattrapé et interpellé quelques rues plus loin, rue Bachelet-Damville.



Négatif au dépistage d'alcoolémie, le suspect de 23 ans, domicilié à Cléon, faisait cependant l'objet d'une annulation administrative de son permis de conduire depuis le 28 avril 2023. Son véhicule était également sous le coup d'une mesure d'immobilisation. Il a été placé en garde à vue.