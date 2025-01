Seine-Maritime : une femme et ses deux enfants en urgence relative après un départ de feu dans leur maison au Houlme

Les premières actions ont consisté une reconnaissance pour évaluer les risques et localiser les foyers. Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes.



Dans le même temps, les secours ont pris en charge une femme de 45 ans et ses deux enfants de 15 et 17 ans évacués en état de choc. Ils ont été transportés en urgence relative au CHU de Rouen.



Dans son dernier bilan communiqué à 22h45, le service départemental d’incendie et d’incendie (Sdis76) indique le sinistre est totalement maîtrisé. Pas de dégâts majeurs : le garage a été touché, mais l’habitation est intacte.



Les sinistrés pourront regagner leur domicile après leur passage à l’hôpital.



Parallèlement, un balisage de la D 927, boulevard du Général de Gaulle, a été mis en place pour sécuriser la circulation, le temps des opérations de secours