Ménilles et Pacy-sur-Eure : deux chiens loup tchécoslovaques capturés après une série d’attaques

Illustration Pexels/Sadullah Akkoyun
Depuis plusieurs semaines, plusieurs chiens loup tchécoslovaques étaient aperçus en errance dans les deux communes. Ils avaient blessé des animaux domestiques — notamment des moutons et un cheval — et tué deux brebis à Ménilles.
Face à la multiplication des incidents, le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a signé ce jeudi 236 février un arrêté préfectoral autorisant leur capture.
Les deux chiens placés dans une pension canine
L’intervention a été menée ce jour-même par l’équipe de sauvetage animalier du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 27), appuyée par un vétérinaire mandaté par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Le détenteur des animaux, présent sur place, a coopéré.
Les deux chiens saisis ont été conduits dans une pension canine. Ils feront l’objet d’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire désigné par le préfet afin de déterminer les suites à donner.
A SAVOIR – Ce que prévoit la réglementation en cas de divagation.
Un chien est considéré en divagation s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître.
Les maires peuvent ordonner la capture et la mise en fourrière.
En cas de danger ou d’attaques répétées, le préfet peut prendre un arrêté pour autoriser la capture ou imposer une évaluation comportementale.
