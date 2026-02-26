Ménilles et Pacy-sur-Eure : deux chiens loup tchécoslovaques capturés après une série d’attaques

L’intervention a été menée ce jour-même par l’équipe de sauvetage animalier du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 27), appuyée par un vétérinaire mandaté par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Le détenteur des animaux, présent sur place, a coopéré.



Les deux chiens saisis ont été conduits dans une pension canine. Ils feront l’objet d’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire désigné par le préfet afin de déterminer les suites à donner.