Seine-Maritime : un arbre déraciné s’abat sur un immeuble de trois étages à Dieppe

Ce dimanche matin, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés rue de Sygogne, à Dieppe, où un arbre déraciné s’est effondré sur la toiture d’un immeuble de trois étages, comprenant également des combles.



Dès son arrivée sur les lieux, vers 9 heures, une équipe de dix sapeurs-pompiers, dont des spécialistes en milieu périlleux, a sécurisé la zone et évalué les risques. Quatre engins ont été déployés pour mener des reconnaissances approfondies et des travaux de tronçonnage afin de retirer l’arbre en toute sécurité. Les matériaux impactés ont également été déposés pour éviter tout danger supplémentaire.



Aucun dégât n’a été constaté à l’intérieur des logements, et aucune victime n’est à déplorer.