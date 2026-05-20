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Disparition inquiétante près d’Yerville : un appel à témoins lancé par la gendarmerie


Mercredi 20 Mai 2026 - 19:47




Disparition inquiétante près d’Yerville : un appel à témoins lancé par la gendarmerie
Cette femme de 33 ans est portée disparue depuis la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026 en Seine-Maritime. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de retrouver Marjolaine Richard épouse Martin, domiciliée à Yerville.

Elle a quitté son domicile vers 23h30 à bord de sa Volkswagen Polo grise immatriculée HD-082-YT. Particularité du véhicule : trois jantes aluminium et une jante en tôle à l’avant passager.

Un important dispositif de recherches engagé

Selon les éléments communiqués par les enquêteurs, la trentenaire mesure 1,65 m, de corpulence fine, avec de longs cheveux blonds attachés et des yeux bleus. Elle porte des lunettes à monture marron épaisse.

La disparue présente également plusieurs tatouages : un mandala noir sur l’avant-bras gauche et le prénom « Minnie » sur le mollet droit.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un jean slim bleu, d’un pull noir, de baskets Nike roses et blanches ainsi que d’une doudoune marron avec fourrure.

Toute personne ayant aperçu Marjolaine Richard ou disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter la brigade de proximité de Yerville au 02.35.96.84.12 ou à composer le 17.



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