Disparition inquiétante près d’Yerville : un appel à témoins lancé par la gendarmerie

Selon les éléments communiqués par les enquêteurs, la trentenaire mesure 1,65 m, de corpulence fine, avec de longs cheveux blonds attachés et des yeux bleus. Elle porte des lunettes à monture marron épaisse.



La disparue présente également plusieurs tatouages : un mandala noir sur l’avant-bras gauche et le prénom « Minnie » sur le mollet droit.



Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un jean slim bleu, d’un pull noir, de baskets Nike roses et blanches ainsi que d’une doudoune marron avec fourrure.



Toute personne ayant aperçu Marjolaine Richard ou disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter la brigade de proximité de Yerville au 02.35.96.84.12 ou à composer le 17.