Saint-Étienne-du-Rouvray : un feu de cheminée se propage à un pavillon, un homme de 68 ans intoxiqué

Un feu de cheminée s’est propagé à un pavillon, ce jeudi matin, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le sinistre a fait un blessé léger, un homme de 68 ans intoxiqué par les fumées.