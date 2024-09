Rouen : une cheminée menace de s'effondrer rue des Bons Enfants, trois personnes relogées

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a indiqué que la démolition de cette cheminée défectueuse est programmée pour ce week-end. D'ici là, un périmètre de sécurité a été installé par les pompiers et la police municipale pour prévenir tout risque supplémentaire. Trois habitants, dont les appartements sont directement menacés, ont été temporairement relogés.



L’intervention - toujours en cours à cette heure - a permis de neutraliser la menace immédiate et d’assurer la sécurité des habitants ainsi que des passants dans cette zone fréquentée du centre historique de Rouen.