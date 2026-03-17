Malaunay : une conduite de gaz arrachée lors de travaux, plusieurs habitations évacuées

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la zone. Par mesure de précaution, six habitations ont été évacuées. Deux personnes à mobilité réduite ont, elles, été confinées à leur domicile, sous la surveillance des secours.



Quatre engins et 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec la mise en place de deux lances pour prévenir tout risque d’embrasement. Les opérations ont consisté en des mesures de détection, la sécurisation des lieux et la protection incendie.