Malaunay : une conduite de gaz arrachée lors de travaux, plusieurs habitations évacuées

Une conduite a été accidentellement endommagée lors de travaux de terrassement, - Illustration
Un incident sur un réseau de gaz a mobilisé les secours ce mardi matin à Malaunay, près de Rouen. Une conduite a été accidentellement endommagée lors de travaux de terrassement, entraînant la mise en place d’un important dispositif de sécurité.
L’intervention s’est déroulée rue Roland-Duru vers 9h43. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont sécurisé le secteur face au risque de fuite de gaz, tandis que les équipes de GRDF ont engagé les opérations pour colmater la canalisation endommagée.
L’intervention s’est déroulée rue Roland-Duru vers 9h43. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont sécurisé le secteur face au risque de fuite de gaz, tandis que les équipes de GRDF ont engagé les opérations pour colmater la canalisation endommagée.
Périmètre de sécurité et évacuations
Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la zone. Par mesure de précaution, six habitations ont été évacuées. Deux personnes à mobilité réduite ont, elles, été confinées à leur domicile, sous la surveillance des secours.
Quatre engins et 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec la mise en place de deux lances pour prévenir tout risque d’embrasement. Les opérations ont consisté en des mesures de détection, la sécurisation des lieux et la protection incendie.
Quatre engins et 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec la mise en place de deux lances pour prévenir tout risque d’embrasement. Les opérations ont consisté en des mesures de détection, la sécurisation des lieux et la protection incendie.
Aucun blessé
Aucune victime n’est à déplorer à l’issue de l’intervention, note le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), qui invite néanmoins les riverains à éviter le secteur le temps de la fin des opérations.