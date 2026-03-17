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Dieppe : un conducteur alcoolisé interpellé lors d’un contrôle routier

SEINE-MARITIME



Mardi 17 Mars 2026 - 12:01



L'automobiliste a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1 gramme par litre de sang. Il a été placé en dégrisement au commissrariat de Dieppe.



L'attention des policiers a été attirée par la voiture qui les précédaient et ont procédé à un contrtôle - Illustration
L'attention des policiers a été attirée par la voiture qui les précédaient et ont procédé à un contrtôle - Illustration
Czette nuit du lundi 16 au mardi 17 mars, vers 23h50, les policiers dieppois ont procédé au contrôle d’un automobiliste à Dieppe (Seine-Maritime).

Lors de cette intervention, le conducteur, un homme âgé de 49 ans, a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé positif. Le contrôle à l’éthylomètre a confirmé un taux de 0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,14 g par litre de sang.

L'automobiliste a été placé en dégrisement puis en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé et son permis de conduire retenu.
 



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