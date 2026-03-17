Dieppe : un conducteur alcoolisé interpellé lors d’un contrôle routier

Czette nuit du lundi 16 au mardi 17 mars, vers 23h50, les policiers dieppois ont procédé au contrôle d’un automobiliste à Dieppe (Seine-Maritime).



Lors de cette intervention, le conducteur, un homme âgé de 49 ans, a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé positif. Le contrôle à l’éthylomètre a confirmé un taux de 0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,14 g par litre de sang.



L'automobiliste a été placé en dégrisement puis en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé et son permis de conduire retenu.

