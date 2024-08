Rouen : la géolocalisation d'AirPods volés dans une voiture permet d'interpeller les recéleurs

La première paire d'AirPods a été localisée dans un bar rouennais. Cependant, à l'arrivée de la brigade anticriminalité (BAC), le suspect avait déjà quitté les lieux. Grâce aux témoignages recueillis sur place, en particulier à sa description, les policiers ont pu retrouver et interpeller l'individu sur les quais bas de Rouen, un homme de 28 ans, sans domicile fixe. Les AirPods volés ont été retrouvés sur lui.



La seconde paire d'écouteurs a été localisée par son propriétaire au niveau du boulevard de l'Europe. Un autre équipage de la BAC s'est rendu sur place et a appréhendé un homme de 25 ans, également sans domicile fixe.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour recel de vol et infraction à la législation sur les étrangers : tous deux sont en situation irrégulière sur le territoire français.