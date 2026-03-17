RN13 : circulation alternée de nuit à Miserey pour des travaux de comptage

Des perturbations sont attendues sur la RN13, à hauteur de Misereydans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars. La DIR Nord-Ouest va y installer des boucles de comptage sur la chaussée, dans le sens Pacy-sur-Eure - Évreux.



Le chantier se déroulera de 20 heures à 6 heures. Un alternat sera d’abord assuré manuellement entre 20 heures et 21 heures, avant un basculement sous feux tricolores pour la suite de l’intervention.



