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RN13 : circulation alternée de nuit à Miserey pour des travaux de comptage

EURE



Mardi 17 Mars 2026 - 16:01





La circulation sera alternée durant l’opération de comptage - illustration
La circulation sera alternée durant l’opération de comptage - illustration
Des perturbations sont attendues sur la RN13, à hauteur de Misereydans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars. La DIR Nord-Ouest va y installer des boucles de comptage sur la chaussée, dans le sens Pacy-sur-Eure - Évreux.

Le chantier se déroulera de 20 heures à 6 heures. Un alternat sera d’abord assuré manuellement entre 20 heures et 21 heures, avant un basculement sous feux tricolores pour la suite de l’intervention.

 

Des ralentissements possibles

Les automobilistes empruntant cet axe sont invités à lever le pied et à anticiper un possible allongement du temps de trajet pendant toute la durée des travaux.

 La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest recommande la plus grande prudence à l’approche de la zone balisée, pour la sécurité des agents mobilisés sur le chantier comme des usagers.



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