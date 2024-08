Quatre morts dans des accidents de la route cette nuit en Seine-Maritime et dans l'Eure

Quatre personnes, dont un adolescent de 15 ans, ont perdu la vie cette nuit de lundi à mardi sur des routes de la Seine-Maritime et de l'Eure.



La série noire a commencé dans l'Eure. Vers 22 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux d'un accident de la circulation, route de Jumelles aux Authieux, près de Saint-André-de-l'Eure. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, seule en cause, pour une raison inconnue à ce stade de l'enquête.



Le conducteur et son passager, deux hommes âgés de 25 et 35 ans environ, ont été éjectés dans le choc qui s'est produit "à forte cinétique", selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



L'une des victimes était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours qui ont alors tenté vainement de la réanimer. Elle a été déclarée décédée par le médecin du SMUR présent sur place. Le deuxième homme a également été déclaré décédé.



Neuf sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR (Évreux et Verneuil) ont été mobilisés, de même que la gendarmerie chargée de procéder aux constatations et d'établir les circonstances de l'accident.