Coupure d’électricité sur la rive gauche de la Métropole de Rouen : un bruit entendu près de l’usine LAT Nitrogen

Un gros bruit a été entendu dans le secteur de Grand-Quevilly : il est lié au déclenchement du plan d’urgence renforcé de l’entreprise LAT Nitrogen, selon la préfecture
Une coupure d’électricité est en cours ce vendredi sur la rive gauche de la Métropole Rouen Normandie. Les services techniques et les équipes d’intervention sont mobilisés afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.
L’ampleur exacte de la panne n’a pas encore été précisée. Plusieurs habitants ont signalé toutefois des perturbations dans différents quartiers situés au sud de Rouen.
Par sécurité, de son côté, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a recommandé d'appeler les secours en cas de besoin sur le 112.
Odeur de brûlé
Dans le même temps, des habitants ont indiqué avoir entendu un bruit important dans le secteur du Petit-Quevilly. D'autres ont signalé une forte odeur de brûlé qui serait liée, selon les sapeurs-pompiers, à « une conséquence de la coupure de courant ce matin »
Selon les informations communiquées par la préfecture de la Seine-Maritime sur le réseau social X (anciennement Twitter), ce bruit est lié au déclenchement du plan d’urgence renforcé de l’entreprise LAT Nitrogen.
Ce dispositif permet la mise en sécurité automatique des installations industrielles en cas de coupure d’électricité. La manœuvre technique a généré un bruit important mais sans conséquence particulière, précisent les autorités.
Le rétablissement de l’électricité est attendu dès que les équipes d’intervention auront identifié et traité l’origine de la panne.
Quant à la coupure, elle « serait due à une panne matérielle sur un poste du réseau de transport d’électricité (RTE) qui transporte l'électricité sur les lignes à haute tension », explique la préfecture en début d'après-midi, toute en précisant que « la réalimentation des derniers clients est en cours ».
Fin d'événement | Coupure d'électricité sur la rive gauche de l'agglomération rouennaise.— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 13, 2026
