Coupure d’électricité sur la rive gauche de la Métropole de Rouen : un bruit entendu près de l’usine LAT Nitrogen

SEINE-MARITIME

Une panne électrique a touché ce matin et jusqu'en début d'après-midi une partie de la rive gauche de la Métropole Rouen Normandie. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir l’alimentation.

