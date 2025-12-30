Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

Premier volet de ces arrêtés : les artifices de divertissement. Leur vente, leur détention et leur utilisation sont interdites dans tout le département depuis le samedi 20 décembre à 8 heures et jusqu’au vendredi 2 janvier à 8 heures.



Sur la même période, la distribution de carburant – y compris les gaz inflammables – dans des conteneurs individuels est proscrite, tout comme leur transport par des particuliers. Une mesure destinée à prévenir les usages dangereux ou détournés.



Enfin, la consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées seront interdites du mercredi 31 décembre à 15 heures au jeudi 1er janvier à 10 heures.