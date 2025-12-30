Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

Alcool, stupéfiants, vitesse : l’objectif est clair, sécuriser les déplacements et éviter les drames sur les routes de Seine-Maritime. Illustration DIPN76
Dans un contexte de vigilance maximale, marqué par le maintien du plan Vigipirate au niveau « Urgence attentat », l’État muscle sa présence sur le terrain. Les forces de police et de gendarmerie verront leurs patrouilles intensifiées, notamment aux abords des lieux sensibles et des secteurs traditionnellement fréquentés lors des fêtes de fin d’année.
Ces mesures, détaillées dans un communiqué publié par la Préfecture de la Seine-Maritime la veille du réveillon, visent à limiter les troubles à l’ordre public et à prévenir les accidents, tant sur la voie publique que sur le réseau routier.
Ces mesures, détaillées dans un communiqué publié par la Préfecture de la Seine-Maritime la veille du réveillon, visent à limiter les troubles à l’ordre public et à prévenir les accidents, tant sur la voie publique que sur le réseau routier.
Artifices, alcool et carburants strictement encadrés
Premier volet de ces arrêtés : les artifices de divertissement. Leur vente, leur détention et leur utilisation sont interdites dans tout le département depuis le samedi 20 décembre à 8 heures et jusqu’au vendredi 2 janvier à 8 heures.
Sur la même période, la distribution de carburant – y compris les gaz inflammables – dans des conteneurs individuels est proscrite, tout comme leur transport par des particuliers. Une mesure destinée à prévenir les usages dangereux ou détournés.
Enfin, la consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées seront interdites du mercredi 31 décembre à 15 heures au jeudi 1er janvier à 10 heures.
Sur la même période, la distribution de carburant – y compris les gaz inflammables – dans des conteneurs individuels est proscrite, tout comme leur transport par des particuliers. Une mesure destinée à prévenir les usages dangereux ou détournés.
Enfin, la consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées seront interdites du mercredi 31 décembre à 15 heures au jeudi 1er janvier à 10 heures.
Sécurité routière : contrôles renforcés toute la nuit
Le volet routier n’est pas en reste. Policiers et gendarmes seront largement déployés le soir du 31 décembre, durant la nuit et le lendemain, avec des contrôles massifs programmés. Alcool, stupéfiants, vitesse : l’objectif est clair, sécuriser les déplacements et éviter les drames sur les routes de Seine-Maritime.
Ces mesures exceptionnelles resteront en vigueur sur l’ensemble de la période du réveillon. Les autorités appellent chacun à la responsabilité afin que la fête ne se transforme pas en fait divers.
Ces mesures exceptionnelles resteront en vigueur sur l’ensemble de la période du réveillon. Les autorités appellent chacun à la responsabilité afin que la fête ne se transforme pas en fait divers.
Les autres infos du jour
-
Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés
-
Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin
-
Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+
-
Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An