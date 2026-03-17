Mont-Saint-Aignan : un pavillon squatté en feu, 19 sapeurs-pompiers mobilisés

19 sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq engins aiux alentours de 20h40 - Illustration Adobe Stock
Les secours sont intervenus vers ce soir aux alentours de 20 h 40 après un signalement faisant état de fumée s’échappant du 3e étage et de la toiture d’une habitation située allée du Fond du Val, à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert un pavillon individuel squatté, comprenant deux étages et des combles, dont la toiture était entièrement enfumée. Deux lances ont été rapidement mises en œuvre afin de combattre le foyer et de réaliser une trouée en partie haute pour faciliter l’extinction.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert un pavillon individuel squatté, comprenant deux étages et des combles, dont la toiture était entièrement enfumée. Deux lances ont été rapidement mises en œuvre afin de combattre le foyer et de réaliser une trouée en partie haute pour faciliter l’extinction.
Importants moyens déployés
Au total, 19 sapeurs-pompiers avec cinq engins ont été engagés. La police ainsi que la mairie étaient également présentes sur les lieux.
Les opérations ont principalement consisté en des actions de reconnaissance et d’extinction. À ce stade, aucune victime n’a été recensée, selon les premiers éléments transmis dans la soirée par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Il était conseillé aux habitants d’éviter le secteur le temps de l’intervention.
Les opérations ont principalement consisté en des actions de reconnaissance et d’extinction. À ce stade, aucune victime n’a été recensée, selon les premiers éléments transmis dans la soirée par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Il était conseillé aux habitants d’éviter le secteur le temps de l’intervention.