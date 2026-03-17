Mont-Saint-Aignan : un pavillon squatté en feu, 19 sapeurs-pompiers mobilisés

Les secours sont intervenus vers ce soir aux alentours de 20 h 40 après un signalement faisant état de fumée s’échappant du 3e étage et de la toiture d’une habitation située allée du Fond du Val, à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert un pavillon individuel squatté, comprenant deux étages et des combles, dont la toiture était entièrement enfumée. Deux lances ont été rapidement mises en œuvre afin de combattre le foyer et de réaliser une trouée en partie haute pour faciliter l’extinction.