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Mesnil-Panneville : un bâtiment agricole ravagé par les flammes dans la nuit

SEINE-MARITIME


Lundi 27 Avril 2026 - 00:49

Un incendie a détruit un bâtiment agricole dans la nuit de ce dimanche à lundi à Mesnil-Panneville. D’importants moyens de secours ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre.




Mesnil-Panneville : un bâtiment agricole ravagé par les flammes dans la nuit
Un incendie s’est déclaré ce dimanche soir route d’Hardouville, sur la commune de Mesnil-Panneville, touchant un bâtiment agricole de 60 m² réparti sur deux niveaux.

Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux peu après 23h30, ont été confrontés à  un feu pleinement développé dans ce hangar contenant du bois. Trois lances à débit variable ont été engagées pour maîtriser le sinistre. Aucun risque de propagation aux alentours n’a été signalé.

Au total, 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six engins. L’alimentation en eau a été assurée grâce à une citerne enterrée présente sur le site.

Les équipes d’Enedis étaient également sur place.

Aucune victime

L’incendie a pu être circonscrit par les 
secours. Aucun blessé n’est à déplorer, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



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