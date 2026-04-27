Mesnil-Panneville : un bâtiment agricole ravagé par les flammes dans la nuit

Un incendie s’est déclaré ce dimanche soir route d’Hardouville, sur la commune de Mesnil-Panneville, touchant un bâtiment agricole de 60 m² réparti sur deux niveaux.
Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux peu après 23h30, ont été confrontés à un feu pleinement développé dans ce hangar contenant du bois. Trois lances à débit variable ont été engagées pour maîtriser le sinistre. Aucun risque de propagation aux alentours n’a été signalé.
Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux peu après 23h30, ont été confrontés à un feu pleinement développé dans ce hangar contenant du bois. Trois lances à débit variable ont été engagées pour maîtriser le sinistre. Aucun risque de propagation aux alentours n’a été signalé.
Au total, 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six engins. L’alimentation en eau a été assurée grâce à une citerne enterrée présente sur le site.
Les équipes d’Enedis étaient également sur place.
Les équipes d’Enedis étaient également sur place.
Aucune victime
L’incendie a pu être circonscrit par les
secours. Aucun blessé n’est à déplorer, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
secours. Aucun blessé n’est à déplorer, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).