Contrôle routier à Dieppe : excès de vitesse pour l'un, alcoolémie et garde à vue pour l'autre

Un contrôle routier de la police dieppoise a permis d’intercepter deux véhicules pris en chasse dans les rues de la ville. L’une des conductrices, âgée de 25 ans, affichait un taux d’alcoolémie dépassant le seuil délictuel.