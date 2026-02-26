Connectez-vous S'inscrire

Contrôle routier à Dieppe : excès de vitesse pour l'un, alcoolémie et garde à vue pour l'autre



Jeudi 26 Février 2026 - 11:10



Un contrôle routier de la police dieppoise a permis d’intercepter deux véhicules pris en chasse dans les rues de la ville. L’une des conductrices, âgée de 25 ans, affichait un taux d’alcoolémie dépassant le seuil délictuel.



Les deux automobilistes en infrac tion ont été interceptés lors d'un contrôle de routine en plein e nuit - Illustration DGPN
Les policiers de Dieppe effectuaient cette nuit une surveillance quai du Tonkin lorsqu’ils ont vu surgir, peu après minuit, deux voitures roulant à vive allure. Une Nissan Micra ouvrait la route, immédiatement suivie d’une Peugeot 206. Les deux véhicules ont franchi sans s’arrêter un panneau « Stop » sur le cours de Dakar avant de filer en direction de Neuville-lès-Dieppe.

Rattrapés quelques instants plus tard rue Gustave-Flaubert, les automobilistes ont été contrôlés séparément.

Alcoolémie positive ...et délictuelle

Le conducteur de la Micra a été verbalisé pour excès de vitesse et non-respect du stop. Son dépistage d’alcoolémie s’est avéré négatif.

La situation s’est révélée plus compliquée pour la conductrice de la 206, une femme de 25 ans originaire d'une commune voisine. Si ses documents étaient en règle, son test d’alcoolémie a immédiatement viré au positif.

Emmenée au commissariat pour une mesure à l’éthylomètre, la conductrice a présenté un taux supérieur à 0,40 mg/l d’air expiré, soit au-dessus du seuil délictuel. Le dépistage de stupéfiants étant négatif, seule l’alcoolémie a été retenue, mais cumulée aux infractions commises dans la foulée, elle a été placée en garde à vue.
 




