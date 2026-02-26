Rodéo sauvage : interpellations sous tension à Saint-Étienne-du-Rouvray

Face à l’escalade verbale et à la tournure des événements, un policier utilise son lanceur de balle de défense (LBD). Le tir, dirigé vers la roue du vélo du plus virulent, permet de disperser le groupe le temps que les renforts arrivent.



Le cycliste prend la fuite mais est identifié et interpellé un peu plus tard par une autre équipe. Les deux pilotes de motocross sont quant à eux conduits à l’Hôtel de police de Rouen et les engins non homologués sont saisis. Le cycliste outrancier est placé en garde à vue pour outrages et rébellion.



L’enquête porte notamment sur rodéo motorisé, conduite sans permis et outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.