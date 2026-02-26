Rodéo sauvage : interpellations sous tension à Saint-Étienne-du-Rouvray

Devant la tournure des événements, les forces de l'ordre ont dû appeler des renforts et faire usage d'un lanceur de balles de défense - Illustration Adobe Stock
Il était aux alentours de 16h15 ce mercredi 25 février quand une patrouille du Groupe de sécurité de proximité (GSP) aperçoit deux motocross non homologuées filant rapidement rue Paul-Langevin en direction du centre socioculturel Georges-Brassens, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Les deux engins, dépourvus de plaques et d’équipements de sécurité, zigzaguent entre chaussée et trottoir.
Interpellations sous tension
Pour stopper la progression des fuyards, les policiers positionnent leur véhicule travers de leur route. Le pilote d’une KTM 125 perd le contrôle et chute, tandis que celui d’une Apollo 150 se retrouve coincé entre un mur et le véhicule de police, permettant son interpellation.
Les deux mineurs, habitants dans la commune et dépourvus de permis, sont immédiatement menottés. Mais l’intervention attire rapidement une quinzaine d’individus manifestement hostiles à cette interpellation.
Insultes, menaces, refus de reculer : un jeune homme sur un vélo électrique se distingue par des outrages répétés envers les forces de l’ordre, attisant la tension.
Les assaillants répoussés avec un tir de LBD
Face à l’escalade verbale et à la tournure des événements, un policier utilise son lanceur de balle de défense (LBD). Le tir, dirigé vers la roue du vélo du plus virulent, permet de disperser le groupe le temps que les renforts arrivent.
Le cycliste prend la fuite mais est identifié et interpellé un peu plus tard par une autre équipe. Les deux pilotes de motocross sont quant à eux conduits à l’Hôtel de police de Rouen et les engins non homologués sont saisis. Le cycliste outrancier est placé en garde à vue pour outrages et rébellion.
L’enquête porte notamment sur rodéo motorisé, conduite sans permis et outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.
