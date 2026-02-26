Le Petit-Quevilly : ivre, la conductrice percute une voiture en stationnement et termine sur le flanc

Une automobiliste de 44 ans, fortement alcoolisée et déjà sous le coup d’une suspension de permis, est à l'origine d'un spectaculaire accident ce mercredi soir au Petit-Quevilly. Sa Smart s’est retrouvée immobilisée sur le flanc après un choc contre une voiture en stationnement.