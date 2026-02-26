Le Petit-Quevilly : ivre, la conductrice percute une voiture en stationnement et termine sur le flanc

Le contrôle d'alcootest s'est révélé positif : 1,19 mg/l d’air expiré, soit près de 2,40 g par litre de sang. - Illustration
La scène a attiré l'attention des riverains : ce mercredi soir, rue Pablo-Neruda à Petit-Quevilly, une Smart Fortwo s'est retrouvée immobilisée sur le flanc, au milieu de la chaussée, après avoir violemment heurté l’arrière d’une Peugeot 208 en stationnement. Les policiers ont été appelés en même temps que les sapeurs-pompiers pour ce qui semblait être un simple accident matériel.
Haleine chargée et regard brillant ...
Seule à bord, la conductrice a dû être extraite de sa voiture par les secours. Indemne physiquement, elle présentait toutefois les signes d’une alcoolisation avancée. Haleine chargée, propos décousus, regard brillant, selon une source policière : rien ne laissait place au doute. À peine sortie du véhicule, elle aurait même demandé aux pompiers de la « raccompagner chez elle ».
Après un examen médical, les policiers ont pris en charge la conductrice. Le dépistage d'alcoolémie a alors confirmé un taux de 1,19 mg/l d’air expiré, soit près de 2,40 g par litre de sang.
Après un examen médical, les policiers ont pris en charge la conductrice. Le dépistage d'alcoolémie a alors confirmé un taux de 1,19 mg/l d’air expiré, soit près de 2,40 g par litre de sang.
Permis suspendu
Les vérifications administratives ont révélé quelques autres infractions au code de la route. La quadragénaire conduisait alors que son permis est suspendu. Son véhicule, lui, est censé être sous le coup d'une procédure d'immobilisation depuis septembre 2025. Il a été placé en fourrière.
Le propriétaire de la Peugeot percutée, présent sur les lieux, a été invité à déposer plainte. Une procédure a été ouverte pour défaut de maîtrise, conduite sous l'empire d’un état alcoolique et conduite malgré suspension de permis.
Le propriétaire de la Peugeot percutée, présent sur les lieux, a été invité à déposer plainte. Une procédure a été ouverte pour défaut de maîtrise, conduite sous l'empire d’un état alcoolique et conduite malgré suspension de permis.