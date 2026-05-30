Marly-le-Roi : trois adolescents interpellés après un cambriolage repéré en direct par la victime

Les informations communiquées sont immédiatement relayées aux équipages engagés sur le terrain. Les policiers mettent alors en place un dispositif de recherche dans le secteur. Renforcés par deux motards de la Brigade motorisée de sécurité routière (BMSR), ils localisent les suspects et procèdent à leur interpellation sans incident après une phase de surveillance discrète.



Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Il s’agit de deux adolescents de 16 et 17 ans domiciliés à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et d’un mineur de 15 ans résidant à Montreuil.



Les enquêteurs de la police technique et scientifique ont ensuite effectué les constatations nécessaires dans le logement (relevé d'empreintes et de traces ADN) afin de poursuivre l’es investigations et de déterminer précisément les circonstances de cette tentative de cambriolage.