Leur nom associé à un lieu de la ville : Grand-Quevilly veut rendre hommage à des femmes qui ont marqué l'Histoire

Le 8 mars prochain, journée internationale des droits des femmes, trois nouveaux lieux de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) vont être nommés au féminin : une sente du quartier Québec, une sente du quartier Armstrong et l’aire de loisirs de la plaine Léon-Blum (pétanque, city stade et skatepark).Afin de rendre les femmes plus visibles dans l’espace public et parce qu’elles aussi ont marqué l’histoire, la ville de Grand-Quevilly propose aux habitants de voter pour attribuer des noms féminins à ces trois lieux.Deux propositions sont en lien avec le sport (Alice Milliat (1884-1957) et Marie Marvingt (1875-1963)), deux avec l'aviation (Elise Deroche (1882-1919) et Adrienne Bolland (1895-1975)) et enfin deux avec la politique (Paulette Guinchard (1949-2021) et Germaine Poinso-Chapuis (1901-1981).Ce projet s’inscrit dans la démarche de participation citoyenne engagée par la Ville.Les votes sont ouverts (depuis le 19 septembre) jusqu’au 3 novembre.Le vote peut se faire en ligne : https://jeparticipe.grandquevilly.fr/project/nommage-au-feminin-1/questionnaire/nommage-au-feminin-2024 Il peut aussi se faire à la Médiathèque ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville en déposant un formulaire papier dans l’urne installée sur place.