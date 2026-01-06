Le Havre : un voleur à la roulotte repéré par la vidéosurveillance arrêté le lendemain des faits

Le roulottier, filmé la veille par les caméras de vidéoprotection de la ville, a été reconnu le lendemain sur les écrans du centre de supervision urbain - Illustration Adobe Stock
Les faits se sont déroulés lundi, peu après 15 heures, au Havre. Alertée par le Centre de supervision urbain (CSU), la Brigade anticriminalité a été requise après la détection, sur les écrans de vidéoprotection, d’un individu correspondant au signalement d’un suspect impliqué la veille dans un vol à la roulotte, sur le parking du magasin Decathlon..
Guidés en temps réel par l’opérateur du CSU, les policiers ont suivi les déplacements du suspect jusqu’au cour de la République, à l’angle du boulevard de Strasbourg, où ils ont procédé à son interpellation.
Interdit sur le territoire français
Contrôlé et palpé, l’homme — âgé de 36 ans et domicilié au Havre — était en possession d’un brise-vitre, d’une pince coupante ainsi que d’un morceau de résine de cannabis. L’ensemble du matériel a été saisi et remis à l’officier de police judiciaire.
Ramené au commissariat, le suspect a été placé en garde à vue. Les vérifications ont révélé qu’il faisait déjà l’objet de plusieurs mesures en cours, notamment une assignation à résidence, des interdictions de retour sur le territoire ainsi qu’une interdiction judiciaire du territoire français.
Il a été placé en garde à vue pour vol avec dégradation et usage de stupéfiants. L’enquête se poursuit afin de déterminer précisément le butin du vol commis la veille et d’éventuelles autres infractions.
