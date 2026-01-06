Le Havre : un voleur à la roulotte repéré par la vidéosurveillance arrêté le lendemain des faits

Un homme suspecté d'un vol à la roulotte a été interpellé lundi après-midi au Havre grâce au dispositif de vidéoprotection de la ville. Guidée en temps réel, la BAC a mis la main sur un individu déjà connu de la justice.