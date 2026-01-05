Le Havre : quatre adolescents interpellés avec du protoxyde d’azote en pleine nuit

Les faits se sont produits vers 3h30 du matin, dans un secteur du Havre, où des policiers ont remarqué un véhicule stationné et dont les occupants semblaient manipuler des bonbonnes de protoxyde d'azote. Quatre jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont été contrôlés à bord.



Plusieurs bonbonnes de protoxyde d’azote encore pleines ainsi que le matériel permettant l'inhalation de ce gaz hilarant ont été retrouvés. L’un des occupants a également remis spontanément aux policiers un morceau de résine de cannabis.