Le Havre : quatre adolescents interpellés avec du protoxyde d’azote en pleine nuit

Des bonbonnes de protoxyde d'azote (gaz hilrant) ont été saisies sur les jeunes gens par les policiers du Havre - Illustration DGPN
Les faits se sont produits vers 3h30 du matin, dans un secteur du Havre, où des policiers ont remarqué un véhicule stationné et dont les occupants semblaient manipuler des bonbonnes de protoxyde d'azote. Quatre jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont été contrôlés à bord.
Plusieurs bonbonnes de protoxyde d’azote encore pleines ainsi que le matériel permettant l'inhalation de ce gaz hilarant ont été retrouvés. L’un des occupants a également remis spontanément aux policiers un morceau de résine de cannabis.
Plusieurs bonbonnes de protoxyde d’azote encore pleines ainsi que le matériel permettant l'inhalation de ce gaz hilarant ont été retrouvés. L’un des occupants a également remis spontanément aux policiers un morceau de résine de cannabis.
Une infraction encadrée par arrêté préfectoral
Les quatre adolescents ont été interpellés pour détention et consommation de protoxyde d’azote, une substance dont l’usage est réglementé en Seine-Maritime par arrêté préfectoral. Ils ont été conduits dans les locaux du commissariat et placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire.
Le véhicule a été placé en fourrière. Les vérifications ont par ailleurs établi qu’il n’était pas assuré.
Le véhicule a été placé en fourrière. Les vérifications ont par ailleurs établi qu’il n’était pas assuré.
Les autres infos du jour
-
Course-poursuite à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux jeunes interpellés après un accident
-
Neige et verglas : la circulation se fluidifie sur l’A28, vigilance maintenue sur l’A29 en Seine-Maritime
-
Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.
-
Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime