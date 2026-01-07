Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : la conduite dangereuse d'un jeune permis positif à l'alcool et au cannabis


Une soirée mouvementée s’est achevée au commissariat pour un conducteur Havrais de 23 ans titulaire du permis depuis un mois. Mardi soir, il a été arrêté après une série de manœuvres à haut risque sur la voie publique.



Mercredi 7 Janvier 2026 - 12:24


Le conducteur a obtenu son permis en décembre dernier. Illustration Adobe Stock
Peu avant 23 h, le véhicule que conduisait un Havrais a été repéré roulant à vive allure sur le boulevard de Leningrad, en direction d’Harfleur. Selon la police, il aurait ignoré un feu rouge, frôlant la collision avec un autre usager. L'automobiliste, qui a obtenu son permis il y a un mois, a été intercepté le véhicule rue Mallet-de-Graville. Lors du contrôle, une forte odeur de cannabis s’échappait de l’habitacle.

Positif au cannabis et alcoolisé

Les dépistages effectués sur place se sont révélés sans appel : le jeune homme était positif au THC et présentait un taux d’alcoolémie de 0,22 mg/l d’air expiré. Le chauffard a remis de lui-même un joint de résine de cannabis qu’il dissimulait sur lui, reconnaissant avoir consommé avant de prendre le volant.

Interpellé en flagrant délit, le conducteur a été conduit au commissariat du Havre. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et le véhicule, une voiture de location, placé en fourrière.

Le dossier a été transmis au parquet. Le mis en cause devra répondre de plusieurs infractions : conduite sous stupéfiants, conduite en état d’ivresse, détention de drogue et non-respect d’un feu rouge





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime





