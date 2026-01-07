Le Havre : la conduite dangereuse d'un jeune permis positif à l'alcool et au cannabis

Une soirée mouvementée s’est achevée au commissariat pour un conducteur Havrais de 23 ans titulaire du permis depuis un mois. Mardi soir, il a été arrêté après une série de manœuvres à haut risque sur la voie publique.

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026