Éoliennes et sécurité aérienne : la justice confirme le retrait d’un projet d’aérodrome dans l’Eure

Le parc éolien qui a conduit à cette réévaluation doit être implanté sur la commune de Burey, près de Conches-en-Ouche. Le projet, porté par la société EDPR France Énergies, prévoit l’installation de quatre mâts pour une puissance totale de 8,8 MW.



La demande d’autorisation avait été déposée en mars 2022 et avait reçu un avis favorable du conseil municipal. Les services de l’État concernés par l’instruction du dossier s’étaient également prononcés favorablement.



Une enquête publique organisée du 1er mars au 1er avril 2023 avait mis en avant la qualité du projet, notamment sur les plans paysager et environnemental. Les recommandations formulées par la commission d’enquête ont ensuite été intégrées par le porteur du projet, notamment en matière de bridage des éoliennes pour protéger l’avifaune et les chiroptères, ainsi que de maîtrise des nuisances sonores.