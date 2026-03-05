Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : un conducteur de quad contrôlé alcoolisé et positif au cannabis



Jeudi 5 Mars 2026 - 11:28



L'homme de 54 ans a été contrôlé à Dieppe par les motards de la police alors qu'il était en infraction. Les vérifications ont révélé qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcooltique et positif au cannabis.



Le quad a été placé en fourrrière et son conducteur en garde à vue - Illustration Adobe Stock
Ce mardi 4 mars, aux alentours de 18 heures, des motards de la police nationale en patrouille à Dieppe (Seine-Maritime) ont procédé au contrôle d’un conducteur de quad sur l’avenue Léon-Gambetta.

Les policiers ont été attirés par cet engin de 300 cm³ dont le conducteur circulait sans gants homologués, une infraction au code de la route. Ils ont donc décidé de l’intercepter pour procéder à un contrôle.

Positif à l'alcool et aux stupéfiants

L’homme, âgé de 54 ans, présentait plusieurs signes d’alcoolisation : forte odeur d’alcool, yeux brillants et difficultés à s’exprimer. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, celui-ci s’est révélé positif. La vérification à l’éthylomètre a confirmé un taux de 0,75 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,50 g par litre de sang un niveau largement supérieur à la limite autorisée.

Les forces de l'ordre ont également effectué un dépistage de stupéfiants, qui s’est révélé positif au cannabis.

Le quinquagénaire a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative, tandis que le quad a été placé en fourrière.




