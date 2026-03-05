Dieppe : un conducteur de quad contrôlé alcoolisé et positif au cannabis

L’homme, âgé de 54 ans, présentait plusieurs signes d’alcoolisation : forte odeur d’alcool, yeux brillants et difficultés à s’exprimer. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, celui-ci s’est révélé positif. La vérification à l’éthylomètre a confirmé un taux de 0,75 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,50 g par litre de sang un niveau largement supérieur à la limite autorisée.



Les forces de l'ordre ont également effectué un dépistage de stupéfiants, qui s’est révélé positif au cannabis.



Le quinquagénaire a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative, tandis que le quad a été placé en fourrière.