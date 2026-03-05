Eure : les dossiers de surendettement sont repartis à la hausse en 2025

Le poids de l’endettement des ménages concernés reste important. En 2025, les ménages surendettés du département cumulent environ 52 millions d’euros de dettes, relève la commission de surendettement - Photo d'illustration Jakub Zerdzicki/Pixels
La commission de surendettement s’est réunie ce jeudi 5 mars à la préfecture de l’Eure pour dresser le bilan de l’année 2025. Selon les données présentées par la Banque de France, 1 610 dossiers ont été déposés dans le département, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à 2024, où 1 482 situations avaient été enregistrées.
Cette progression intervient après une année 2024 relativement stable. Elle apparaît plus forte qu’à l’échelle de la région Normandie (+5,8 %) et proche de la dynamique nationale (+9,8 %). Malgré cette hausse, le niveau reste toutefois inférieur de 11,8 % à celui observé avant la pandémie en 2019, année durant laquelle 1 827 dossiers avaient été déposés.
Dans l’Eure, on compte 328 dossiers de surendettement pour 100 000 habitants de plus de 15 ans, un niveau légèrement supérieur à la moyenne régionale (323) et nettement au-dessus de la moyenne nationale (245).
A SAVOIR Des dettes majoritairement liées à la consommation
Le poids de l’endettement des ménages concernés reste important. En 2025, les ménages surendettés du département cumulent environ 52 millions d’euros de dettes.
Dans le détail, ces dettes se répartissent principalement entre :
43,8 % de crédits à la consommation,
29,4 % de dettes immobilières,
25 % de charges courantes et autres dettes.
Le niveau d’endettement médian, hors crédit immobilier, atteint 20 496 euros par ménage, soit un montant supérieur à celui observé en Normandie (18 111 euros) et au niveau national (17 951 euros).
Dix millions d’euros de dettes effacées
Les procédures de traitement du surendettement ont également conduit à l’effacement de 10 millions d’euros de dettes dans l’Eure en 2025. Cela représente 17,5 % du total des dettes des dossiers clos, une proportion toutefois inférieure à celles constatées au niveau régional (23 %) et national (23,6 %).
En moyenne, 16 701 euros de dettes ont été effacés par dossier, là encore en-dessous de la moyenne française.
Face à ces situations, la Banque de France poursuit son action d’accompagnement des ménages en difficulté financière dans le département. Elle intervient notamment pour informer les particuliers, orienter les publics fragiles et simplifier les démarches administratives.
Déposer un dossier en ligne
Depuis fin 2024, le dépôt d’un dossier de surendettement peut également être effectué en ligne, y compris pour deux déposants, via le service « Mes demandes en ligne ».
Selon une enquête citée dans le bilan, 93 % des personnes accompagnées se déclarent satisfaites de la qualité de l’accueil et de la prise en charge par la Banque de France.
« La Banque de France est pleinement mobilisée dans l’Eure pour informer, orienter et accompagner les ménages confrontés à des difficultés financières », souligne Jean-Hugues Bourdon, directeur départemental de l’institution.
