Le Français en escale à Rouen : les visiteurs accueillis à bord du voilier ce week-end

En 1983, le navire a été racheté par le milliardaire britannique Robin Davies et transformé en trois-mâts barque pour être utilisé dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques, notamment “Les Trois Mousquetaires”, “Shackleton” et “David Copperfield”.



En septembre 2018, le Kaskelot a été acquis par France Armement, rebaptisé “Le Français” en hommage au navire de Jean-Baptiste Charcot lors de sa première expédition en Antarctique (1903-1905), et son port d’attache est désormais Saint-Malo.



Cette escale offre une occasion unique de découvrir ce navire historique, témoin vivant du patrimoine maritime et de l’histoire des explorations polaires françaises.