L’A84 coupée près de Villedieu-les-Poèles après un accident de camion chargé de dindons

L’accident s’est produit dans le secteur de Villedieu-les-Poêles, sur l’A84, où un camion transportant des dindons vivants s’est immobilisé en travers des voies. L’incident bloque entièrement la circulation dans les deux sens entre les échangeurs 38 « Villedieu-les-Poêles / Saint-Lô » et 36 « Granville / Brécey ».



Selon la Direction Interdépartementale des Routes du Nord-Ouest, une déviation est en place. Les automobilistes doivent emprunter les routes départementales RD999 et RD975 pour contourner la zone impactée.



Déviation en place



Les temps d’intervention sont estimés à quatre à cinq heures, soit jusqu’en fin de matinée, le temps de sécuriser le site et de prendre en charge le chargement vivant. Les conducteurs sont invités à anticiper leurs déplacements et à respecter strictement la signalisation mise en place.