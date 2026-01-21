L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

Voir l'article paru ce matin sur infonormandie

Un poids lourd circulant en direction du Mans, ce mercredi matin, s'est, pour une raison indéterminée, couché sur l'autoroute A28 au niveau de La Goulafrière, dans l'Eure.nécessitant la fermeture de l'autoroute une grande partie de la journée.ALIS, gestionnaire de l'autoroute, indique que la circulation, rouverte en fin de journée, est réduite à une seule voie (au lieu de deux) dans le sens Rouen - Alençon. Par ailleurs, la vitesse est limitée à 90 km/h dans les deux sens, le temps de sécuriser la zone et d’organiser les travaux.Les équipes prévoient de réparer les glissières et le talus demain jeudi 22 janvier. En attendant, « les mesures d’exploitation restent maintenues pour une durée indéterminée », prévient Bison Futé.Soyez vigilants à l’approche du secteur et respectez les consignes affichées sur l’autoroute.