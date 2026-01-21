 >
Connectez-vous S'inscrire

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie


Un camion transportant des panneaux solaires s’est renversé ce mercredi matin sur l’A28 à La Goulafrière (Eure). Dans l'accident, qui n'a pas fait de blessé, les glissières de sécurité et le talus ont été endommagés. Des restrictions de circulation sont en place jusqu’à nouvel ordre.



Mercredi 21 Janvier 2026 - 20:22


L'autoroute a été rouverte àa la circulation en fin de journée mais cette dernière s'effectue sur une seule voie le temps de la remise en état des glisssières de sécurité - Illustration
L'autoroute a été rouverte àa la circulation en fin de journée mais cette dernière s'effectue sur une seule voie le temps de la remise en état des glisssières de sécurité - Illustration
Un poids lourd circulant en direction du Mans, ce mercredi matin, s'est, pour une raison indéterminée, couché sur l'autoroute A28 au niveau de La Goulafrière, dans l'Eure. Le choc a provoqué des dégâts importants sur les barrières de sécurité et sur le talus, nécessitant la fermeture de l'autoroute une grande partie de la journée.

Voir l'article paru ce matin sur infonormandie
L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

ALIS, gestionnaire de l'autoroute, indique que la circulation, rouverte en fin de journée, est réduite à une seule voie (au lieu de deux) dans le sens Rouen - Alençon. Par ailleurs, la vitesse est limitée à 90 km/h dans les deux sens, le temps de sécuriser la zone et d’organiser les travaux.

Les équipes prévoient de réparer les glissières et le talus demain jeudi 22 janvier. En attendant, « les mesures d’exploitation restent maintenues pour une durée indéterminée », prévient Bison Futé.

Soyez vigilants à l’approche du secteur et respectez les consignes affichées sur l’autoroute.





Mots clés : A28, accident, Alis, Eure




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026

À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

20/01/2026

Seine-Maritime : quatre habitants légèrement intoxiqués après un feu de haie et de poubelles à Cléon

20/01/2026

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

19/01/2026

Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas

19/01/2026

Son mari avait signalé sa disparition : une quinquagénaire retrouvée morte en forêt à Oissel

19/01/2026

Seine-Maritime : les sirènes en action mardi pour un exercice de sécurité civile à Montville

19/01/2026

400 ans de la Marine nationale : une année d’événements en Normandie et sur la façade Manche

19/01/2026

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026

Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir

18/01/2026

À Vernon, dans l’Eure, une femme de 82 ans meurt dans l’incendie de son pavillon

18/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen