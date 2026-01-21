L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

⚠Suite à un accident 🚛, l'A28 est actuellement fermée à la circulation dans le sens #Rouen vers #Alençon : sortie 15 #Orbec #Broglie obligatoire.

Déviation RD 49 > RD 438

Reprise de l’A28 au diffuseur 16 #Gacé@infoNormandie #infotrafic #inforoute

— ALiS A28 Rouen / Alençon (@Alis_autoroute) January 21, 2026



Un important dispositif est mobilisé depuis ce matin vers 8 heures sur l’A28, dans le sens Rouen vers Le Mans, après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires survenu vers 8h à La Goulafrière (Eure). Le véhicule s’est retrouvé en travers de la chaussée, contraignant à interrompre totalement la circulation.Les équipes de la société ALIS, gestionnaire de l'autoroute, des services de sécurité et de dépannage interviennent pour sécuriser les lieux, baliser la zone et procéder au relevage ainsi qu’à l’évacuation du camion, indique . Le nettoyage de la chaussée pourrait durer plusieurs heures, détaille Bison Futé, dans un communiqué publié en fin de matinée.Aucune victime n'est à déplorer, signalent les sapeurs-pompiers.