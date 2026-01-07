Connectez-vous S'inscrire

Intempéries dans l’Eure : un bilan contenu grâce à la prévention et à la mobilisation des secours


Malgré des conditions météo délicates depuis le début de la semaine, le bilan des intempéries dans l’Eure reste mesuré. Une situation que les sapeurs-pompiers expliquent par l’anticipation des mesures de prévention et par une vigilance accrue de la population.



Mercredi 7 Janvier 2026 - 12:48


Depuis lundi, les sapeurs-pompiers ont été engagés sur le front des intempéries - Illustration infoNormandie
Depuis le début de la semaine et les premières chutes de neige, les servies de secours de l'Eure sont à l'oeuvre. Entre lundi matin et mardi matin, ils ont recensé 14 accidents de la circulation, 16 chutes de piétons sur la voie publique, ainsi qu’un nombre limité d’interventions directement liées aux intempéries. Un bilan opérationnel jugé relativement contenu au regard de l’épisode météo, marqué notamment par la vigilance orange.

Ce résultat est aussi le fruit d’une forte mobilisation des sapeurs-pompiers, bien supérieure à celle observée lors d’une période comparable hors intempéries, observe le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) de l'Eure. 

Une activité soutenue mardi et dans la nuit

Sur la seule journée de mardi et la nuit de mardi à mercredi, jusqu’à 6 heures, les chiffres traduisent cette intensité opérationnelle :
 
    •   460 sapeurs-pompiers de garde ou d’astreinte mobilisés
    •   194 interventions réalisées, dont 18 directement liées à la vigilance orange
    •   3 feux de cheminée
    •   5 accidents de la voie publique (AVP)
    •   10 chutes de piétons

À ce stade, 307 sapeurs-pompiers restent mobilisables pour assurer la continuité des missions de secours sur le département.
 

À retenir
  • Habituellement, entre 230 et 280 sapeurs-pompiers sont engagés sur une période similaire. L’augmentation significative des effectifs témoigne de l’adaptation des secours face à l’épisode hivernal en cours. 
  • Les autorités appellent à maintenir la prudence dans les déplacements, alors que les conditions météorologiques restent susceptibles d’évoluer dans les prochaines heures.




Mots clés : Eure, intempéries, météo, pompiers, secours





Intempéries dans l'Eure : un bilan contenu grâce à la prévention et à la mobilisation des secours

07/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026 -
