Incendie d’Elbeuf : un locataire soupçonné d’avoir mis le feu à l'immeuble interpellé sur l’A13

Absent lors de l’arrivée des sapeurs-pompiers à 15h30, le locataire a été repéré et interpellé vers 18 heures par des motards de la gendarmerie alors qu’il circulait à pied sur l’autoroute A13, près de Tourville-la-Rivière. Entendu brièvement par les policiers sur l’origine de l’incendie, il a ensuite été hospitalisé en raison d’un état de santé jugé incompatible avec une garde à vue.L’incendie a causé d’importants dégâts, nécessitant l’intervention de 48 sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins. Deux appartements ont été fortement endommagés : celui de la rue Théodore-Chennevière et un autre situé rue Camille-Randoing, dont les occupants ont dû être évacués et relogés temporairement.