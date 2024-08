Identifiés grâce à un ADN, deux malfaiteurs arrêtés après le braquage d'une prostituée à Rouen

Vers 23 heures, la trentenaire entend frapper à la porte de l'appartement Airbnb loué pour le besoin de son activité. Elle se retrouve face à deux hommes. L'un la braque immédiatement en pointant son arme de poing sur la tempe. Il lui réclame alors de l'argent. La victime lui remet 30€ dissimulés dans la coque de son téléphone portable que l'agresseur lui arrache des mains.



Le complice fouille l'appartement, mais ne trouve rien de plus.



Les deux malfaiteurs sont alors sur le point de partir, quand un autre téléphone se met à sonner. L'un des individus tente de s'en emparer, mais la jeune femme résiste et ne lâche pas prise. Elle reçoit à cet instant un violent coup de crosse à la tête. Puis les agresseurs prennent la fuite.



À l'arrivée de la police, la victime remet un morceau de la crosse de l'arme et un autre morceau de la cigarette électronique d'un des individus.