Handball : les sapeurs-pompiers en lice pour le championnat de France en Seine-Maritime


Dans quelques jours, du 11 au 13 septembre, les sapeurs-pompiers de toute la France se retrouvent en Seine-Maritime, à Maromme et Déville-lès-Rouen, pour une compétition sportive nationale. Ce qu'il faut savoir.



Lundi 8 Septembre 2025 - 09:00



Après avoir brillamment organisé le Championnat de France de rugby en 2022 à Dieppe, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime relèvent un nouveau défi avec cette compétition nationale. Porté par la section handball de SP76 Multisports, le projet a reçu l’appui de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ainsi que des instances départementales.

Au-delà des matchs, l’événement met en lumière les valeurs du sport et celles des sapeurs-pompiers : entraînement, cohésion et solidarité.

Des parrains de prestige

Deux personnalités normandes accompagneront cette édition : Victoire Dupuis, élue Miss Normandie 2025, marraine de la compétition et Geoffroy Carabasse, joueur professionnel de Tremblay Handball (LNH) et originaire de Seine-Maritime, parrain du championnat.

Le programme
    • Jeudi 11 septembre : cérémonie d’ouverture, tirage au sort des poules et présentation des équipes.
    • Vendredi 12 septembre : matchs de poule, animations et ouverture du village partenaires avec notamment la présence du car FNSPF CARA’HÉROS.
    • Samedi 13 septembre : phases finales, remise des récompenses et cérémonie de clôture.

Un village partenaires tout le week-end

Labellisé « Fête du sport », le championnat accueillera également le Comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Plusieurs partenaires soutiennent l’événement : GMF, SMEDAR, Matmut, Comité de handball 76 et CAP Finances.




Mots clés : Déville-lès-Rouen, handball, Maromme, sapeurs-pompiers, Seine-Maritime




