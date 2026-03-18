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Grand-Quevilly : focus sur l’aéronautique lors du Forum quevillais de l’emploi, le 1er avril

SEINE-MARITIME



Mercredi 18 Mars 2026 - 12:14



CDI, CDD, jobs saisonniers ou étudiants : le Forum quevillais de l’emploi fera son retour mercredi 1er avril, de 10h à 16h, à la Grange du Grand Aulnay, au Grand-Quevilly.



Illustration Pixabay/CUsai
Illustration Pixabay/CUsai
Organisé pour mettre en relation recruteurs et candidats, l’événement doit rassembler de nombreuses offres dans des secteurs variés, de l’administration à la restauration, en passant par la vente ou l’aide à la personne. Des postes seront proposés avec ou sans qualification.

Cette nouvelle édition mettra aussi en avant les métiers de l’aéronautique, avec un focus spécifique sur cette filière qui recrute.

Des créneaux horaires pour fluidifier l’accueil

Pour éviter une attente trop longue au moment des échanges avec les employeurs, les participants sont invités à réserver un créneau horaire avant de se rendre sur place.

Quatre plages sont proposées : 
10h/11h30 :  https://urls.fr/u02O-R
11h30/13h : https://urls.fr/jKE8BC
13h/14h30 : https://urls.fr/kW-Od8
14h30/16h : https://urls.fr/53cw_E

Les demandeurs d’emploi ont aussi intérêt à venir avec un CV préparé en amont, en plusieurs exemplaires, afin de pouvoir le remettre directement aux recruteurs présents.

A SAVOIR 

Une signature de convention avant l’ouverture

Avant le lancement du forum, une convention de partenariat sera signée entre le Centre communal d’action sociale de Grand-Quevilly et France Travail.
Cette signature est prévue le matin-même à la Grange du Grand Aulnay, en prélude à l’ouverture de la manifestation.



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