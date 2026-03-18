Grand-Quevilly : focus sur l’aéronautique lors du Forum quevillais de l’emploi, le 1er avril

Organisé pour mettre en relation recruteurs et candidats, l’événement doit rassembler de nombreuses offres dans des secteurs variés, de l’administration à la restauration, en passant par la vente ou l’aide à la personne. Des postes seront proposés avec ou sans qualification.



Cette nouvelle édition mettra aussi en avant les métiers de l’aéronautique, avec un focus spécifique sur cette filière qui recrute.