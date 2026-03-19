Garennes-sur-Eure : mise en garde après des repérages suspects autour des habitations

Autre élément jugé préoccupant : la présence possible de marques laissées sur des portails ou des murs de clôture. Il s’agirait de traits linéaires clairs, voire blancs, d’environ une vingtaine de centimètres, susceptibles de servir de repères.



Ces pratiques sont régulièrement associées à des repérages avant cambriolage, même si chaque situation nécessite des vérifications.



Les habitants sont appellés à observer une extrême vigilance sans céder à la psychose. Toute observation suspecte — véhicule inhabituel, prises de photos, marquages — doit être signalée rapidement à la gendarmerie .en composant le 17 ou à la police municipale pluti-communale au 02 32 24 90 16.

