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Garennes-sur-Eure : mise en garde après des repérages suspects autour des habitations

EURE



Jeudi 19 Mars 2026 - 19:07



Un message de vigilance circule depuis plusieurs jours dans le secteur de Garennes-sur-Eure et ses environs. Il met en garde contre d'éventuels individus effectuant des repérages en vue de cambriolages.



Un véhicule suspect aurait été aperçu circulant dans les rues de Garennes-sur-Eure et des communes voisines - Illustration Google Maps
Un véhicule suspect aurait été aperçu circulant dans les rues de Garennes-sur-Eure et des communes voisines - Illustration Google Maps
Selon ce message diffusé sur le réseau Pocket, un véhicule de type Volkswagen Polo blanche a été signalé à plusieurs reprises à Garennes-sur-Eure et ses environs immédiats À son bord, deux hommes qui prendraient en photo certaines habitations, en ciblant notamment celles équipées de systèmes de vidéosurveillance.

Des marquages discrets sur les propriétés

Autre élément jugé préoccupant : la présence possible de marques laissées sur des portails ou des murs de clôture. Il s’agirait de traits linéaires clairs, voire blancs, d’environ une vingtaine de centimètres, susceptibles de servir de repères.

Ces pratiques sont régulièrement associées à des repérages avant cambriolage, même si chaque situation nécessite des vérifications.

Les habitants sont  appellés à observer une extrême vigilance sans céder à la psychose. Toute observation suspecte — véhicule inhabituel, prises de photos, marquages — doit être signalée rapidement à la gendarmerie .en composant le 17 ou à la police municipale pluti-communale au 02 32 24 90 16.
 




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