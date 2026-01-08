Feu d’appartement à Elbeuf : deux blessés dont un en urgence absolue

Ce jeudi, peu après 5 heures du matin, un feu d’appartement a mobilisé d’importants moyens de secours rue Jean-Jaurès, à Elbeuf (Seine-Maritime). À l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’incendie faisait rage au deuxième et dernier étage d’un immeuble.
Deux victimes ont été retrouvées dans le logement sinistré, nécessitant une prise en charge médicale immédiate.
Un blessé transporté à l'hôpital de Garches
Un homme d’environ 60 ans a été classé en urgence absolue par le SMUR sur place, avant une évacuation par la route vers l’hopital des grands brulés de Garches (Hauts-de-Seine). La seconde victime, en urgence relative, a été transportée au centre hospitalier des Feugrais près d’Elbeuf.
Au plus fort de l’intervention, 26 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés. Le feu a été maîtrisé au moyen d’une lance. Le bilan provisoire fait état de deux victimes.
