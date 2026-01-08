Feu d’appartement à Elbeuf : deux blessés dont un en urgence absolue

Un homme d’environ 60 ans a été classé en urgence absolue par le SMUR sur place, avant une évacuation par la route vers l’hopital des grands brulés de Garches (Hauts-de-Seine). La seconde victime, en urgence relative, a été transportée au centre hospitalier des Feugrais près d’Elbeuf.

Au plus fort de l’intervention, 26 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés. Le feu a été maîtrisé au moyen d’une lance. Le bilan provisoire fait état de deux victimes.