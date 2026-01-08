Connectez-vous S'inscrire

Feu d’appartement à Elbeuf : deux blessés dont un en urgence absolue


Un violent incendie s’est déclaré à l’aube dans un appartement d’Elbeuf. Deux occupants ont été pris en charge par les secours, dont un sexagénaire en urgence absolue.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 08:26


Illustration
Illustration
Ce jeudi, peu après 5 heures du matin, un feu d’appartement a mobilisé d’importants moyens de secours rue Jean-Jaurès, à Elbeuf (Seine-Maritime). À l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’incendie faisait rage au deuxième et dernier étage d’un immeuble.

Deux victimes ont été retrouvées dans le logement sinistré, nécessitant une prise en charge médicale immédiate.

Un blessé transporté à l'hôpital de Garches

Un homme d’environ 60 ans a été classé en urgence absolue par le SMUR sur place, avant une évacuation par la route vers l’hopital des grands brulés de Garches (Hauts-de-Seine). La seconde victime, en urgence relative, a été transportée au centre hospitalier des Feugrais près d’Elbeuf.

Au plus fort de l’intervention, 26 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés. Le feu a été maîtrisé au moyen d’une lance. Le bilan provisoire fait état de deux victimes.
 





Mots clés : Elbeuf, enquête, faits divers, incendie, pompiers, Seine-Maritime





En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Dieppe : le conducteur en excès de vitesse contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne

08/01/2026

Feu d’appartement à Elbeuf : deux blessés dont un en urgence absolue

08/01/2026

Tempête Goretti : des rafales de vent de plus de 110 km/h en Seine-Maritime et dans l'Eure

07/01/2026

Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne

07/01/2026

Intempéries dans l’Eure : un bilan contenu grâce à la prévention et à la mobilisation des secours

07/01/2026

Le Havre : la conduite dangereuse d'un jeune permis positif à l'alcool et au cannabis

07/01/2026

Neige et verglas : reprise des transports scolaires demain jeudi, annonce la préfecture de Seine-Maritime

07/01/2026

Neige et verglas : les informations clés de ce mardi en Seine-Maritime et dans l'Eure

06/01/2026

Vigilance neige-verglas : nouvelles restrictions de circulation dans l’Eure

06/01/2026

Neige et verglas : restrictions de circulation renforcées et écoles ouvertes ce mercredi en Seine-Maritime

06/01/2026

Abordage au large de Fécamp : un navire de pêche secouru après une voie d’eau

06/01/2026

Grand-Quevilly : une femme en détresse secourue sur un pont surplombant la Sud 3

06/01/2026

En Seine-Maritime, un parieur décroche plus de 200 000 € au Quinté+ à Rouen

06/01/2026

Neige-verglas : les transports scolaires toujours à l’arrêt demain mercredi en Normandie

06/01/2026

Neige : les transports scolaires de nouveau suspendus mercredi dans les Yvelines

06/01/2026

Le Havre : un voleur à la roulotte repéré par la vidéosurveillance arrêté le lendemain des faits

06/01/2026

Neige-verglas : situation contrastée en Seine-Maritime et dans l’Eure ce mardi matin

06/01/2026

Yvetot : un homme de 35 ans réanimé après l’incendie de son appartement en pleine nuit

06/01/2026

Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois

06/01/2026

Course-poursuite à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux jeunes interpellés après un accident

05/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen