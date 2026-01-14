FLASH INFO : Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

Le lycée Georges-Baptiste de Canteleu n’accueillera pas les élèves jeudi 15 et vendredi 16 janvier. En cause : des infiltrations en toiture et des dysfonctionnements du système de chauffage qui nécessitent des interventions immédiates, révèle la Région Normandie.



Des problèmes structurels et techniques ont conduit à une décision conjointe du rectorat et de la Région Normandie : l’établissement sera fermé pendant deux jours afin de permettre la réalisation de travaux indispensables, dans des conditions de sécurité optimales.



La Région Normandie indique avoir engagé depuis vendredi dernier une série d’interventions d’urgence au sein du Lycée Georges Baptiste. Le bâchage de la toiture de l’allée intérieure principale est désormais achevé. Le reste de la couverture doit être protégé d’ici la fin de la semaine, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Sécurisation progressive des installations Au-delà de la toiture, les installations électriques visuellement affectées ont été mises en sécurité. Un contrôle électrique global, initialement programmé début février, pourrait être avancé si les conditions le permettent.



Le système de sécurité incendie (SSI), dont les limites étaient déjà identifiées, fait l’objet d’un projet de remplacement complet. Les travaux doivent débuter d’ici février, avec une livraison attendue au cours de l’été. Dans l’intervalle, des mesures transitoires sont déployées : présence d’un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) et accompagnement renforcé de l’établissement dans l’application de ses protocoles de sécurité.



Côté chauffage, les fuites et dysfonctionnements sont en cours de traitement. L’installation reste toutefois fragile. Pour améliorer durablement la situation, la Région a lancé un audit énergétique et renforcé le suivi du prestataire chargé de la gestion des équipements.



À retenir

• Lycée fermé aux élèves les 15 et 16 janvier

• Travaux d’urgence sur la toiture et les réseaux

• Remplacement du système de sécurité incendie prévu d’ici l’été

• Audit énergétique engagé pour stabiliser le chauffage





