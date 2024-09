Eure : un professeur de tennis du TC Roumois succombe après un malaise à Bourg-Achard

« Éducateur hors pair, il aimait le tennis et les gens. Il savait faire progresser les jeunes et les moins jeunes, qu’importe leur niveau », écrit en substance, sur sa page Facebook, le maire de Caumont, Sylvain Bonenfant, également conseiller départemental de l'Eure et président de la Communauté de communes Roumois-Seine.



« Nous perdons un homme au cœur d’or, un véritable ami, un grand frère. Nous sommes si nombreux à être si tristes ».



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie.