Eure. Feu dans un institut de beauté au Neubourg : quatre employés au chômage technique

Aucune victime n’est à déplorer, précise ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) qui a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers issus de quatre centres d’incendie et de secours (Le Neubourg, Beaumont, Louviers et Évreux),



Des opérations de dégarnissage, de déblai et de ventilation ont été nécessaires afin d’écarter toute reprise du feu.



Compte tenu des dégâts, les quatre employées de l’institut se retrouvent au chômage technique pour une durée indéterminée, indiquent les secours.



Des agents d’Enedis ainsi que le maire de la commune se sont déplacés sur les lieux du sinistre. La gendarmerie a, de son côté, ouvert une enquête.