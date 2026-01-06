En Seine-Maritime, un parieur décroche plus de 200 000 € au Quinté+ à Rouen

Le gros lot a été remporté avant Noël au Saint Just, rue d'Elbeuf à Rouen - Photo l'illustration Google Maps
La chance a frappé fort à Rouen. Lundi 22 décembre, un parieur a remporté 201 724 euros en jouant au Quinté+, après avoir validé son ticket PMU dans le bar-tabac Le Saint Just, situé à l'angle des rues d'Elbeuf et méridienne sur la rive gauche..
Avec ce gain à six chiffres, le joueur rejoint le cercle très fermé des grands gagnants PMU, un statut réservé aux parieurs remportant plus de 100 000 euros.
Deux gros gains en Seine-Maritime en 2025
Ce jackpot n’est pas un cas isolé dans le département. En 2025, deux gains supérieurs à 100 000 euros ont été enregistrés en Seine-Maritime : 156 984 euros le 15 juin à Ry, puis 201 724 euros le 22 décembre à Rouen, signale le service de presse du PMU.
Pour le gérant du point de vente, l’événement restera longtemps gravé. « Je détiens mon point de vente depuis quatre ans. C’est la première fois qu’un gain de plus de 100 000 euros est remporté ici », confie-t-il. Le gagnant, un client régulier, avait misé le jour même et suivi la course en direct. « À la fin, il a passé le ticket pour connaître le montant. Il était très heureux, et je le suis tout autant pour lui ».
Gagner une telle somme à quelques jours de Noël donne une saveur toute particulière à ce succès. « C’est formidable. J’espère que de nouveaux gains seront remportés dans mon point de vente en 2026 », conclut le buraliste, le sourire encore bien présent.
