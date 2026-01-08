Élections municipales 2026 : le préfet de l’Eure réaffirme la stricte neutralité de l’État

Le préfet rappelle d’abord son rôle institutionnel. « Le préfet est le garant du respect des lois. En matière électorale, mon devoir est clair : assurer l’égalité stricte entre tous les candidats et veiller au bon déroulement des opérations électorales », insiste-t-il, en référence à l’article 72 de la Constitution et aux dispositions du code électoral.



À Évreux, trois candidats déclarés ayant récemment ouvert un local de campagne sont concernés par des procédures

.« Des affiches ont été apposées sur ou derrière les vitrines de ces locaux. Or, ces dispositifs présentent toutes les caractéristiques d’un affichage électoral, alors même que ni la période ni les lieux autorisés ne sont respectés », détaille le représentant de l'Etat dans un long communiqué rendu public ce jeudi matin .



Il précise que ces règles ne relèvent pas d’une interprétation personnelle. « Les règles d’affichage sont encadrées de manière très précise par le législateur et par une jurisprudence constante du Conseil d’État. Elles existent pour éviter toute rupture d’égalité entre les candidats », rappelle-t-il.