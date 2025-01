Elbeuf : un homme entre la vie et la mort après une violente altercation entre cousins

Les faits se sont produits hier matin, aux alentours de 8h30, dans un immeuble situé rue de la République, dans la cité drapière. Une dispute a éclaté entre les deux hommes, membres de la même famille et colocataires, dans l’appartement qu’ils partagent au premier étage.



Alertés par un témoin, les secours et la police sont arrivés sur place pour découvrir un homme allongé au sol, le visage en sang et inconscient. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et évacuée, sous assistance médicale, vers l’hôpital Charles-Nicolle de Rouen.