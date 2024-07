Effondrement dans la cave d'une maison au Havre : un couple de personnes âgées relogé

C'est à cette heure que les sapeurs-pompiers ont été alertés. Sur place, ils ont constaté que trois mètres carrés de plafond s'étaient effondrés. L'unité de sauvetage d'appui et de recherche (USAR) du service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a été mobilisé pour procéder à une reconnaissance des lieux et à l'évaluation du désordre structurel.



En fin de journée, peu avant 18 heures, les sapeurs-pompiers ont dressé un dernier bilan pour préciser qu'un arrêté de mise en sécurité devrait être pris par la ville du Havre. Hormis le couple qui va devoir être relogé, aucune victime s'est à déplorer.