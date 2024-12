Deux Guyanais arrêtés à Évreux avec près de 15 000€ en liquide : ils sont soupçonnés d'être des mules

Les deux hommes se sont notamment fait remarquer en réglant leurs achats chez des commerçants locaux avec des billets de 50 euros flambant neufs.



Identifiés comme logeant dans un hôtel de la ville, les deux hommes ont reçu la visite mardi 3 décembre des policiers de la brigade des stupéfiants, assistés par la brigade anticriminalité et la brigade cynophile. Lors des vérifications, il est apparu que les deux Guyanais étaient sans emploi, et donc sans ressources.



Lors de la perquisition de leur chambre, les enquêteurs ont mis la main sur un petit magot : 14 760 euros en liquide. De nombreux objets de valeur, comme des montres, des parfums et des smartphones récemment achetés dans des commerces d’Évreux, ont également été saisis.