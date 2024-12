Dégradations dans l’église Saint-Sever à Rouen : un homme interpellé avec un couteau

Alors que les policiers étaient sur les lieux, avec le curé, ils ont constaté l’arrivée dans l’église d’un homme qui s’est assis et a allongé ses jambes sur le banc tout en fumant une cigarette.



L’homme dont le comportement n’a pas manqué d’attirer l’attention a été immédiatement contrôlé par les gardiens de la paix. Tenant des propos jugés incohérents, il reconnu être l’auteur des dégradations et dit que « l’église est la maison du sheitan », traduction la maison du diable, relate une source policière.



Lors de son interpellation, l’individu de 37 ans a été trouvé en possession d’un couteau en métal dissimulé dans sa veste. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour dégradations.