Collision mortelle sur la D913 à Arelaune-en-Seine: une femme de 46 ans perd la vie

Malgré les moyens importants déployés, une femme de 46 ans a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR. L’autre victime, un homme de 44 ans, a dû être désincarcérée avant d’être prise en charge en urgence relative.



Il a ensuite été transporté vers le CHU de Rouen par la structure médicale d’urgence et de réanimation de Pont-Audemer. Les circonstances précises de l’accident devront être établies par l’enquête ouverte par la gendarmerie.



Dix-huit pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et porter assistance aux impliqués.

