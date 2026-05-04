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Collision mortelle sur la D913 à Arelaune-en-Seine: une femme de 46 ans perd la vie


Lundi 4 Mai 2026 - 10:02




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Un accident de la circulation entre deux véhicules légers s’est produit ce lundi matin sur la D913, à hauteur d’Arelaune-en-Seine une commune située dans les boucles de la Seine (Seine-Maritime). Le choc, particulièrement violent, a fait un mort et un blessé.

Dès leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes, dont l’une se trouvait incarcérée dans l’habitacle.

Déclarée décédée par le SMUR

Malgré les moyens importants déployés, une femme de 46 ans a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR. L’autre victime, un homme de 44 ans, a dû être désincarcérée avant d’être prise en charge en urgence relative.

Il a ensuite été transporté vers le CHU de Rouen par la structure médicale d’urgence et de réanimation de Pont-Audemer. Les circonstances précises de l’accident devront être établies par l’enquête ouverte par la gendarmerie.

Dix-huit pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et porter assistance aux impliqués.
 



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