Chantiers routiers en Normandie : un mort et un blessé grave en une semaine

Lors des trois derniers accidents, la DIRNO a déploré un tué et un blessé grave - Illustration Dirno
Trois collisions ont été recensées sur l’A84 et une sur la RN27, toutes impliquant des dispositifs de signalisation de chantier. Malgré des équipements visibles et des agents mobilisés, les comportements des conducteurs restent en cause.
Le constat est préoccupant. Au-delà des dégâts matériels — trois flèches lumineuses de rabattement (FLR), un fourgon et deux camions détruits — le bilan humain est marqué par un décès et un blessé grave.
Pour la DIR Nord-Ouest, ces accidents ne relèvent pas d’une fatalité. Ils illustrent une réalité persistante : la sécurité des chantiers dépend autant des dispositifs en place que du comportement des usagers.
Le constat est préoccupant. Au-delà des dégâts matériels — trois flèches lumineuses de rabattement (FLR), un fourgon et deux camions détruits — le bilan humain est marqué par un décès et un blessé grave.
Pour la DIR Nord-Ouest, ces accidents ne relèvent pas d’une fatalité. Ils illustrent une réalité persistante : la sécurité des chantiers dépend autant des dispositifs en place que du comportement des usagers.
cp_-_accidents_rappel_a_la_prudence-v2.pdf (580.08 Ko)
NOTE — Ce qu’est une FLR
Les flèches lumineuses de rabattement (FLR) sont installées en amont des chantiers pour signaler un danger et orienter les véhicules.
Visibles à plus de 300 mètres, elles imposent un changement de voie et annoncent une réduction de circulation.
Les flèches lumineuses de rabattement (FLR) sont installées en amont des chantiers pour signaler un danger et orienter les véhicules.
Visibles à plus de 300 mètres, elles imposent un changement de voie et annoncent une réduction de circulation.
Des chantiers visibles… mais des consignes ignorées
Les zones concernées étaient pourtant clairement signalées. Les dispositifs lumineux, positionnés en amont, remplissaient leur rôle d’alerte.
Le problème se situe ailleurs : vitesse excessive, manque d’anticipation ou non-respect des distances de sécurité. Autant de comportements qui exposent directement les agents et les automobilistes.
La DIR insiste sur un principe simple mais souvent négligé : le corridor de sécurité. À l’approche d’un chantier, il est impératif de ralentir et de s’écarter au maximum des zones d’intervention.
Le problème se situe ailleurs : vitesse excessive, manque d’anticipation ou non-respect des distances de sécurité. Autant de comportements qui exposent directement les agents et les automobilistes.
La DIR insiste sur un principe simple mais souvent négligé : le corridor de sécurité. À l’approche d’un chantier, il est impératif de ralentir et de s’écarter au maximum des zones d’intervention.
Vigilance maximale demandée
Face à cette série noire, les autorités appellent à une prise de conscience immédiate. Chaque conducteur est un acteur de la sécurité routière, en particulier sur des axes à forte circulation comme l’A84 ou la RN27.
Respecter la signalisation, adapter sa vitesse et anticiper restent les seuls moyens d’éviter de nouveaux drames.
Respecter la signalisation, adapter sa vitesse et anticiper restent les seuls moyens d’éviter de nouveaux drames.
Sur les réseaux sociaux, la DIRNO met értulèrement en garde les usagers et les appelle à la vigilance à l'approche de chantiers - Illustration DIRNO